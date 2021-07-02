Официально: Зинович - новый игрок "Локомотива"
Фото сайт "Локомотива"
Полузащитник Кирилл Зинович перешёл из "Минска" в "Локомотив", сообщает официальный сайт московского клуба.
"Железнодорожники" объявили о заключении пятилетнего контракта с белорусским хавбеком.
Сумма трансфера не разглашается. Рыночная стоимость игрока - 250 тысяч евро.
Зинович является воспитанником "Минска", за основную команду сыграл 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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