Официально: Зинович - новый игрок "Локомотива"

Теги локомотив москваминсккирилл зиновичтрансферы

Официально: Зинович - новый игрок "Локомотива"

Фото сайт "Локомотива"

Полузащитник Кирилл Зинович перешёл из "Минска" в "Локомотив", сообщает официальный сайт московского клуба.

"Железнодорожники" объявили о заключении пятилетнего контракта с белорусским хавбеком.

Сумма трансфера не разглашается. Рыночная стоимость игрока - 250 тысяч евро.

Зинович является воспитанником "Минска", за основную команду сыграл 22 матча, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Зарема высказалась о возможном назначении Рангника в "Локомотив". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Мата остаётся в "Манчестер Юнайтед"

Официально: Мата остаётся в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 БАТЭ БАТЭ 26 65
2 Динамо Минск Динамо Минск 26 53
3 Шахтер Шахтер 26 49
4 Белшина Белшина 26 43
5 Гранит Гранит 26 42
6 Минск Минск 26 40
7 Торпедо Жодино Торпедо Жодино 26 36
8 Неман Гродно Неман Гродно 26 32
9 Нафтан Нафтан 26 30
10 Славия Славия 26 26
11 Слуцксахар Слуцксахар 26 25
12 Динамо Брест Динамо Брест 26 24
13 Витебск Витебск 26 21
14 Гомель Гомель 26 18
Полная таблица

топ-5 тегов