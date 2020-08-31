Официально: Златан Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подписал новый контракт с "россонери", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны заключили соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года.

38-летний Ибрагимович выступает за "Милан" с 2010 по 2012 годы, а также с 2020 года. Всего он провел за миланский клуб 105 матчей во всех турнирах, забил 67 голов и отдал 29 результативных передач. Ранее он играл за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону" и ПСЖ. За сборную Швеции провел 116 матчей и забил 62 гола. Четырехкратный чемпион Италии, четырехкратный чемпион Франции, двукратный чемпион Нидерландов, чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Франции, обладатель Кубка Нидерландов, трехкратный обладатель Суперкубка Италии, двукратный обладатель Суперкубка Испании, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, трехкратный обладатель Кубка французской лиги, обладатель Суперкубка Нидерландов, обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Европы, победитель клубного чемпионата мира.

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