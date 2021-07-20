Официально: Зурико Давиташвили - игрок тульского "Арсенала"

Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен

Тульский "Арсенал" на своем официальном сайте объявил о трансфере 20-летнего хавбека Зурико Давиташвили.

До этого полузащитник играл за "Рубин". За два сезона в казанском клубе игрок забил 2 гола в 28 матчах.

В прошедшем сезоне Давиташвили выступал на правах аренды в "Роторе". За 20 матчей в РПЛ футболист не отметился результативными действиями.

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