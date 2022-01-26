Официально: Зюле покинет "Баварию" в конце сезона

Фото: твиттер Bayern & Germany/Автор неизвестен

Центральный защитник сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Никлас Зюле сменит клубную прописку следующим летом после того, как его контракт с чемпионами Германии завершиться, сообщил генеральный директор "звезды юга" Оливер Кан.

"Мы сделали Никласу очень, очень хорошее предложение. В последнее время он был уверен в себе и показывал зороший уровень игры. Мы все еще нуждаемся в нем до конца этого сезона. Но у нас есть определенные экономические рамки. Иногда просто не удается договориться, так бывает.

Нам больно от его ухода. Переговоры с Никласом продолжались несколько месяцев. Я думаю, что за последние пять лет он показал здесь очень хорошие результаты. Сейчас он один из лучших центральных защитников. Думаю, мы всегда проявляли к нему уважение и признательность", – сказал Кан.

Ранее сообщалось, что в подписании немца на правах свободного агента заинтересованы "Барселона", "Челси" и "Ньюкасл".

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