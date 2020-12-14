Официальное расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы
Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.
"Краснодар" свои матчи проведет 18 и 25 февраля.
Первые матчи:
18 февраля
"Олимпиакос" — ПСВ
"Янг Бойз" — "Байер"
"Краснодар" — "Динамо" Загреб
"Брага" — "Рома"
"Славия" — "Лестер Сити"
"Црвена Звезда" — "Милан"
"Реал Сосьедад" — "Манчестер Юнайтед"
"Динамо" Киев — "Брюгге"
"Вольфсберг" — "Тоттенхэм Хотспур"
"Лилль" — "Аякс"
"Маккаби" — "Шахтёр"
"Гранада" — "Наполи"
"Мольде" — "Хоффенхайм"
"Ред Булл Зальцбург" — "Вильярреал"
"Антверпен" — "Рейнджерс"
"Бенфика" — "Арсенал"
Ответные матчи:
24 февраля
"Тоттенхэм Хотспур" — "Вольфсберг"
25 февраля
"Аякс" — "Лилль"
"Шахтёр" — "Маккаби"
"Наполи" — "Гранада"
"Хоффенхайм" — "Мольде"
"Вильярреал" — "Ред Булл Зальцбург"
"Рейнджерс" — "Антверпен"
"Арсенал" — "Бенфика"
ПСВ — "Олимпиакос"
"Байер" — "Янг Бойз"
"Динамо" Загреб — "Краснодар"
"Рома" — "Брага"
"Лестер Сити" — "Славия"
"Милан" — "Црвена Звезда"
"Манчестер Юнайтед" — "Реал Сосьедад"
"Брюгге" — "Динамо" Киев.
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|М
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|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0