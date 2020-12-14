Официальное расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы

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Официальное расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы Официальный сайт УЕФА опубликовал расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы сезона-2020/2021.

"Краснодар" свои матчи проведет 18 и 25 февраля.

Первые матчи:

18 февраля

"Олимпиакос" — ПСВ
"Янг Бойз" — "Байер"
"Краснодар" — "Динамо" Загреб
"Брага" — "Рома"
"Славия" — "Лестер Сити"
"Црвена Звезда" — "Милан"
"Реал Сосьедад" — "Манчестер Юнайтед"
"Динамо" Киев — "Брюгге"
"Вольфсберг" — "Тоттенхэм Хотспур"
"Лилль" — "Аякс"
"Маккаби" — "Шахтёр"
"Гранада" — "Наполи"
"Мольде" — "Хоффенхайм"
"Ред Булл Зальцбург" — "Вильярреал"
"Антверпен" — "Рейнджерс"
"Бенфика" — "Арсенал"

Ответные матчи:

24 февраля

"Тоттенхэм Хотспур" — "Вольфсберг"

25 февраля

"Аякс" — "Лилль"
"Шахтёр" — "Маккаби"
"Наполи" — "Гранада"
"Хоффенхайм" — "Мольде"
"Вильярреал" — "Ред Булл Зальцбург"
"Рейнджерс" — "Антверпен"
"Арсенал" — "Бенфика"
ПСВ — "Олимпиакос"
"Байер" — "Янг Бойз"
"Динамо" Загреб — "Краснодар"
"Рома" — "Брага"
"Лестер Сити" — "Славия"
"Милан" — "Црвена Звезда"
"Манчестер Юнайтед" — "Реал Сосьедад"
"Брюгге" — "Динамо" Киев.

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