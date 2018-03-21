Официальный мяч ЧМ-2018 отправился в космос

Официальный мяч чемпионата мира-2018 сегодня был отправлен на Международную космическую станцию на космическом корабле "Союз МС-08", сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, мяч будет использован космонавтами в пиар-мероприятии. После этого он вернется на Землю и может быть использован в матче открытия ЧМ-2018 Россия - Саудовская Аравия.

Стоит отметить, что одним из индикаторов невесомости корабля стал талисман чемпионата - волк Забивака.

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