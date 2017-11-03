Официальный мяч ЧМ-2018 представят на следующей неделе
9 ноября в Москве состоится презентация официального мяча ЧМ-2018, сообщают российские СМИ.
В представлении игрового снаряда примут участие главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, форвард "Барселоны" Лионель Месси и экс-хавбек сборной Испании Хаби Алонсо.
Также 9 ноября ожидается презентация новой формы сборной России для домашнего мундиаля.
Не пропустите: Появилось фото официального мяча ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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