Официальный мяч ЧМ-2018 представят на следующей неделе

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Официальный мяч ЧМ-2018 представят на следующей неделе

9 ноября в Москве состоится презентация официального мяча ЧМ-2018, сообщают российские СМИ.

В представлении игрового снаряда примут участие главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, форвард "Барселоны" Лионель Месси и экс-хавбек сборной Испании Хаби Алонсо.

Также 9 ноября ожидается презентация новой формы сборной России для домашнего мундиаля.

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