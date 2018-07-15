Официальный промо-ролик к финалу ЧМ-2018

Представляем Вашему вниманию официальный промо-ролик к финальному матчу Чемпионата Мира 2018 года между сборными Франции и Хорватии.

Видео: Промо-ролик к матчу Франция - Хорватия от ФИФА ТВ

Напомним, что матч Франция - Хорватия состоится сегодня в Москве на стадионе "Лужники" в 18:00 мск. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru