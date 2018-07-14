Официальный промо-ролик к матчу Бельгия – Англия

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Официальный промо-ролик к матчу Бельгия – Англия

Представляем Вашему вниманию официальный промо-ролик к матчу за третье место на ЧМ-2018 между сборными Бельгии и Англии.

Видео: Промо-ролик к матчу Бельгия - Англия от ФИФА ТВ

Напомним, что матч Бельгия - Англия состоится сегодня в Санкт-Петербурге в 17:00 по московскому времени. 

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