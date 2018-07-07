Официальный промо-ролик к матчу Россия - Хорватия

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Официальный промо-ролик к матчу Россия - Хорватия

Представляем Вашему вниманию официальный промо-ролик к четвертьфинальному матчу ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.

Видео: Промо-ролик к матчу Россия - Хорватия от ФИФА ТВ

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится сегодня в Сочи в 21:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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