Официальный промо-ролик к матчу Швеция - Англия

Представляем Вашему вниманию официальный промо-ролик к четвертьфинальному матчу ЧМ-2018 между сборными Швеции и Англии.

Видео: Промо-ролик к матчу Швеция - Англия от ФИФА ТВ

Напомним, что матч Швеция - Англия состоится сегодня в Самаре в 17:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru