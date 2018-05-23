Официальный сайт Эмери объявил о назначении испанца в "Арсенал"

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Официальный сайт Эмери объявил о назначении испанца в "Арсенал"Официальный сайт испанского специалиста Унаи Эмери опубликовал сообщение, в котором говорилось о назначении наставника в "Арсенал".

"Горд быть членом семьи "Арсенала", - гласила надпись на картинке, опубликованной на сайте.

Позже сообщение было удалено.

На посту наставника 46-летний Эмери станет преемником Арсена Венгера, который руководил клубом 22 года.

Читайте: Стали известны условия контракта Эмери с "Арсеналом" | http://soccernews.ru

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