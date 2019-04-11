Официант "Кофемании" дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева

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Официант "Кофемании" дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева

Официант "Кофемании" Токтаров дал показания в суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Подсудимые неоднократно заказывали алкогольные напитки. Они были пьяны и очень шумно себя вели. Девушка приставала к Кокорину, лезла на него, пыталась поцеловать, а Мамаев ей твердил, что она не сможет добиться Александра.

Потом началась потасовка, я пытался сдержать Кирилла и еще кого-то из ребят. При этом кто-то вел видеосъемку происходящего, что не понравилось Александру и Кириллу.Еще была девушка, которая зачем-то стала бить посуду. Также нужно было рассчитаться, они должны были заплатить около 18 тысяч рублей, - заявил официант.

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