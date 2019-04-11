Официант "Кофемании" дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева
Официант "Кофемании" Токтаров дал показания в суде по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
"Подсудимые неоднократно заказывали алкогольные напитки. Они были пьяны и очень шумно себя вели. Девушка приставала к Кокорину, лезла на него, пыталась поцеловать, а Мамаев ей твердил, что она не сможет добиться Александра.
Потом началась потасовка, я пытался сдержать Кирилла и еще кого-то из ребят. При этом кто-то вел видеосъемку происходящего, что не понравилось Александру и Кириллу.Еще была девушка, которая зачем-то стала бить посуду. Также нужно было рассчитаться, они должны были заплатить около 18 тысяч рублей, - заявил официант.
Читайте также: Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?
-
Футболист "Спартака" попал в полицию за избиение гражданина США
-
Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную
-
"Зенит" хочет купить Влашича
-
Водитель Соловчук: "Пока меня били Кокорин и Мамаев, думал, как бы живым остаться"
Лента новостей
-
Появилось видео, на котором Гулиев избивает пешехода
-
Стали известны стартовые составы "Бенфики" и "Айнтрахта"
-
"Славия" и "Челси" определились с составами на матч 1/4 финала Лиги Европы
-
Черышев не попал в стартовый состав "Валенсии" на матч с "Вильярреалом"
-
"Арсенал" и "Наполи" назвали составы на матч 1/4 финала Лиги Европы
-
Официант "Кофемании" дал показания в суде по делу Кокорина и Мамаева
-
"Ливерпуль" может заключить рекордную для АПЛ сделку с Nike
-
Месси избежал серьезной травмы
-
Мамаев: "Готов компенсировать ущерб Соловчуку"
-
Шкриньяр согласовал новый контракт с "Интером"
-
Отец Йовича: "Сейчас Лука не хочет переходить в "Барселону"
-
Акинфеев: "Не вернусь в сборную России"
-
Роббен: "Не уверен, что сыграю за "Баварию" в этом сезоне"
-
"Атлетико" нацелился на Кавани
-
Соловчук назвал сумму убытков в результате избиения Кокориным и Мамаевым
-
В преддверии Лиги Европы: почему на Калиду Кулибали будет очень большой спрос этим летом?
-
"Реал" определился со стоимостью Бэйла
-
Шершун объяснил, почему не остался в ЦСКА
-
2
Футболист "Спартака" попал в полицию за избиение гражданина США
-
Десять великих игроков, которые забили в дебютном матче за сборную
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12