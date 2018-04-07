Оформить чемпионство: "Бавария" едет в гости к "Аугсбургу"

"Аугсбург" – "Бавария"

Стадион: "SLG-Арена"

Начало матча: 16:30

Арбитр: Маркус Шмидт

"Бавария" в матче 29 тура Бундеслиги встретится с "Аугсбургом". В Германии уже который год нет интриги, мюнхенцы выигрывают чемпионат в марте-апреле, затем расслабляются и вылетают из Лиги чемпионов. Сейчас "Бавария" опережает ближайшего преследователя на 17 очков, она может оформить чемпионство уже сегодня. Фанаты "Баварии", конечно, сходят с ума от счастья, ведь команда каждый год штампует победы и обвешивается золотыми медалями. Однако в целом тотальное доминирование не идет на пользу чемпионату. Если в Англии чемпионы сменяются каждый сезон, в Испании есть "Реал" и "Барселона", в той же Италии "Ювентусу" постоянно бросает вызов "Наполи", пусть и неудачно, то в Германии такого нет. Полная монополия, лучшие немецкие игроки выступают за мюнхенскую команду, остальные клубы – сырьевой придаток. "Боруссию" расхватали до основания, оставив команде только хрустального Ройса, такая же участь постигает и "Шальке".

"Бавария" может проиграть какой-то матч, как это было с "Лейпцигом", но в большей степени состояние Бундеслиги отражает игра "Бавария" – "Боруссия", которая состоялась неделю назад. 6:0 – полнейший разгром "шмелей". Если мюнхенцы хотят, они обыграют любую команду в Германии, их доминирование продолжится и в следующем сезоне, можно даже заглянуть вперед лит на 5, ничего не изменится.

"Аугсбург" – явно не тот соперник, который может доставить проблемы "Баварии", особенно тогда, когда от результата матча зависит, выиграет ли команда Хайнкеса чемпионат. "Фуггеры" занимают 10 место, ни на что не претендуют, до зоны вылета 10 очков, вылететь из Бундеслиги не должны, до еврокубков – 9, но и туда они вряд ли попадут.

Интересные факты противостояния:

"Бавария" может выиграть шестое чемпионство подряд.

В матче первого круга "Бавария" выиграла у "Аугсбурга" 3:0.

"Бавария" в последних четырёх матчах против "Аугсбурга" забила 15 голов.

Команды провели между собой 13 матчей, 11 побед у "Баварии", 2 – у "Аугсбурга".

Ориентировочные составы:

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гоувелееув, Хедира, Шмид, Коо, Байер, Макс, Каюби, Грегорич, Финнбогасон.

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Зюле, Рафинья, Руди, Роббен, Толиссо, Родригес, Рибери, Левандовски.

Прогноз на матч "Аугсбург" – "Бавария":

"Бавария" сегодня станет чемпионом, золотой матч она не должна проиграть. После этого ей остается удачно выступить в Лиге чемпионов.

Букмекеры предлагают на победу "Баварии" коэффициент 1.50, на ничью – 4.70, на "Аугсбург" – 6.80.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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