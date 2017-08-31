Оформить первое место: Бразилия примет дома "удобный" Эквадор

Бразилия – Эквадор

Стадион: "Арена Гремио" (Порту-Алегри, Бразилия)

Начало матча: 2:00

Арбитр: Марио Диас де Вивар (Парагвай)

Самый поздний матч 15 тура южноамериканского отбора на ЧМ-2018 будет сыгран в бразильском Порту-Алегри. В гости к лидеру турнира КОНМЕБОЛ пожалует занимающая шестую строчку в турнирной таблице сборная Эквадора. Для хозяев этот матч ровным счетом ничего не значит: за четыре тура до финиша отбора "Селесао" обеспечили себе участие на Мундиале. А вот для "Триколор" поединок имеет куда большее значение. Эквадор еще сохраняет шансы побороться за путевку на ЧМ, поэтому увезти хотя бы очко с выезда было бы хорошим результатом для команды Густаво Кинтероса.

Пентакампеоны досрочно завоевали право на участие в финальной части чемпионата мира в России. Однако начиналось для бразильцев в отборе все не так здорово. В первых 6 турах "Селесао" сумели добиться всего 2 победы при 3 ничьих и 1 поражении. После этого "желто-зеленые" отправились на Кубок Америки, где не смогли выйти даже из группы. Следствием этого стала отставка Дунги, и результаты у бразильцев пошли в гору. В следующих 8 противостояниях подопечные уже Тите ни разу не потеряли очки, оформив 5 разгромов, в том числе над аргентинцами (3:0 дома) и уругвайцами (4:1 на выезде). Что и говорить, команда играет в очень приятный для просмотра футбол. Таким образом, на данный момент Бразилия имеет отрыв в 9 баллов от ближайшего преследователя в лице Колумбии.

Футболисты Густаво Кинтероса занимают 6-е место по итогам 14 туров с отставанием от 5-й позиции (Аргентина), дающей право отобраться в финальную часть чемпионата мира через стыковые матчи с представителем Океании, в 2 балла. Что интересно, и до 2-й строчки не так уж далеко – всего 4 очка. Однако рассчитывать на очки в Бразилии сборной Эквадора будет не просто. Во-первых, потому что пентакампеоны находятся в отличной игровой форме, во-вторых, потому что на выезде эквадорцы играют из рук вон плохо. Если дома подопечным Кинтероса удалось набрать 13 очков, то в гостях вдвое меньше – 7. К тому же обе победы были добыты осенью 2015 года, тогда как в последующих 5 матчах им удалось завоевать очки лишь единожды (2:2 с Боливией).

В личных встречах подавляющий перевес на стороне пентакампеонов. В текущем десятилетии команды встречались четырежды. На Кубке Америки в 2011 году победила Бразилия 4:2. Тот же самый исход был зафиксирован в 2014 году в товарищеской игре (1:0). В июне 2016 года на Кубке Америки эквадорцам удалось сыграть с бразильцами вничью 0:0. А в сентябре прошлого года в текущей квалификации пентакампеоны выиграли со счетом 3:0.

Интересные факты противостояния Бразилии и Эквадора:

Эквадор не может забить Бразилии в 3 матчах кряду

Беспроигрышная серия "Селесао" против "Триколор" насчитывает 7 игр

Бразилия никогда не проигрывала Эквадору дома

В матче первого круга отбора пентакампеоны выиграли со счетом 3:0

Ориентировочные составы на игру:

Бразилия: Алиссон – Марсело, Маркиньос, Тьяго Силва, Дани Алвес, Паулиньо, Аугусто, Коутиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Эквадор: Бангера – Айови, Рамирес, Мена, Ойола, Валенсия, Нобоа, Ибарра, Касарес, Ф.Кайседо, Мартинес.

Прогноз на матч Бразилия – Эквадор:

В этом матче сборная Бразилии может оформить первое место в группе. Для этого команде Тите нужно продлить победную серию до 9 игр. Да и в принципе проигрывать на глазах собственных болельщиков лидеру конференции не пристало. Иной результат, кроме как победа "Селесао", никем не рассматривается.

Букмекеры не верят в Эквадор. На победу Бразилии предлагается коэффициент 1.25. Ставка на успех "Триколор" составляет не менее 10 баллов. На ничейный исход можно поставить с коэффициентом 6.00.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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