Оганесян: "Мое возвращение в "Арарат" исключено на 99,99 процентов"

Бывший президент московского "Арарата" Валерий Оганесян рассказал, почему он был вынужден покинуть Россию.

"Происходящее с "Араратом" пока не является рейдерским захватом клуба, но это что-то близкое. "Хочу – и беру". Таких разговоров через силу я не понимаю.

Мое возвращение в "Арарат" возможно? На сегодня оно исключено на 99,99 процента. Или со мной договорятся, или – если мне не разрешат вернуться в Россию и продолжить спокойно работать – команда может прекратить существование. Так просто я приехать не могу. Есть разные разговоры – о том, что, если приеду, начнутся ад. Меня или посадят, или убьют. Если кто-то пару раз пообщается наверху, думает, что кто-то чей-то товарищ, друг, начнется такое, что не выпутаться. Не хочу рисковать своей жизнью ради чьей-то прихоти. Я этого не хочу и рисковать не буду. Я предполагал, что такое начнется, когда "Арарат" выйдет в премьер-лигу. Но как-то рановато началось", - приводят слова Оганесяна российские СМИ.

Ранее сообщалось, что "Арарат" в ближайшее время будет ликвидирован. По некоторым данным, Оганесяна подозревают в выведении со счетов клуба 20 миллионов рублей.

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