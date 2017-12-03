Огбонна забил первый гол в карьере в топ-5 чемпионате

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Огбонна забил первый гол в карьере в топ-5 чемпионате

В матче 15-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" в гостях играет с "Манчестер Сити".

Счет в этой встрече открыл итальянский защитник "молотков" Анджело Огбонна.

Стоит отметить, что этот гол стал него первым забитым в чемпионатах ведущей европейской пятерки.

Ранее 29-летний Огбонна забивал только в Серии В и Кубке английской Лиги.

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7 Бернли 15 25
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11 Саутгемптон 15 17
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