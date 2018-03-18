Огбонна заменит травмированного Кьеллини в сборной Италии

Теги вест хэм юнайтедиталияанджело огбоннаджорджио кьеллини

Огбонна заменит травмированного Кьеллини в сборной Италии
Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна вызван в сборную Италии, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, футболист заменит в составе национальной команды получившего травму Джорджо Кьеллини.

Таким образом 29-летний Огбонна может принять участие в товарищеских матчах против Аргентины (23 марта) и Англии (27 марта).

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