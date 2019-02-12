Огненное безумие: фанаты ПСЖ устроили масштабное шествие
Сегодня, 12 февраля, состоится матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - "Манчестер Юнайтед".
В Манчестер приехало огромное количество болельщикиков ПСЖ, которые устроили масштабное шествие по городу с зажженными файерами. Несмотря на это, все проходит спокойно и никаких стычек между фанатами не было зафиксировано.
Safe to say PSG fans have taken over Exchange Sq. this song has been going on for about 10mins. Loads of red flares. Guy with a loudspeaker. @MENnewsdesk pic.twitter.com/VNsPLgkldB— SteveRobsonMEN (@SteveRobson04) 12 февраля 2019 г.
Mettez le feu les gars !! Allez Paris ! #PSGMU #psg #ChampionsLeague pic.twitter.com/tTxdoqZVcU— Titi (@Titi_panam) 12 февраля 2019 г.
Матч пройдет на "Олд Траффорд". Начало - в 23:00 (мск). Ответная встреча состоится 6 марта на "Парк де Пренс".
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