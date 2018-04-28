Огненный матч в Милане: "Ювентус" вырвал победу у "Интера"
"Ювентус" после поражения от "Наполи" должен был ехать в Милан в гости к "Интеру", который борется за Лигу чемпионов. От этого матча зависела судьба скудетто, ведь если бы туринцы проиграли, "Наполи" мог выйти на первую позицию, откуда скинуть команду Сарри было бы очень непросто. "Интер" был очень близок к победе, однако два гола в самой концовке позволили "Ювентусу" совершить камбэк.
Мало кто мог подумать, что "Ювентусу" придется спасать матч, ведь уже на 13 минуте Дуглас Коста принял мяч после заброса от Куадрадо, а затем расстрелял ворота Хандановича – вратарь даже не дернулся. Не лучшее положение "Интера" стало катастрофическим через пять минут. Весино наступил на ногу Манджукича, арбитр посмотрел повтор и решил удалить уругвайца. Фол был, однако нельзя сказать, что игрок "Интера" играл умышленно, не каждый арбитр решился бы показать красную карточку в этом эпизоде.
Несмотря на удаление "Интер" не сдался, команда имела неплохой момент после штрафного, Кандрева стрелял в створ, но Буффон в прыжке перевел мяч на угловой. В конце тайма "Ювентус" удвоил счет, но гол Матюиди был забит из офсайда. Арбитр посмотрел повтор и принял верное решение, отменив взятие ворот.
Во второй половине игры хозяева поля огорошили соперника, забив два гола за 13 минут. В меньшинстве "Интер" не прижимался к воротам и был вознагражден. После навеса Канселу Икарди головой точно пробил в угол ворот Буффона, а затем Барцальи срезал мяч в сетку после прострела Перишича.
Поражение осложняло перспективу туринского клуба в борьбе за золото, поэтому гости бросились вперед всеми силами. Отличный шанс был у Игуаина, он вышел на ворота и уже даже обыграл вратаря, но в створ не попал. Через несколько минут Ханданович среагировал на выстрел Косты, а затем вытащил мяч из угла ворот после удара со штрафного от Дибалы.
В конце встречи Спаллетти решил укрепить оборону, сняв с игры Икарди, этот ход дал обратный эффект. Сантон ничем не сумел помочь своей команде, которая пропустила два мяча за две минуты. Сольный проход Куадрадо завершился ударом во вратарский угол – Ханданович на этот раз сплоховал. Ничья "Ювентус" не устраивала, "старая сеньора" надавила на "Интера" и в следующей же атаке забила снова. Брозович сбил Ругани, Дибала со штрафного навесил на Игуаина, а тот ударом головой принес "Ювентусу" волевую победу.
Все болельщики "Интера" и "Наполи", которые болели против "Ювентуса", пребывали в шоковом состоянии, команда из Милана упустила не только победу, но и ничью. Неаполитанцам теперь нужно молиться на "Рому", а подопечные Спаллетти рискуют остаться без Лиги чемпионов.
"Интер" – "Ювентус" 2:3
Голы: Коста, 13 – 0:1; Икарди, 52 – 1:1; Барцальи, 65 – 2:1; Куадрадо, 87 – 2:2; Игуаин, 89 – 2:3.
"Интер": Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Брозович, Весино, Перишич, Рафинья (Валеро, 81), Кандрева, Икарди (Сантон, 85).
"Ювентус": Буффон, Куадрадо, Барцальи, Ругани, Сандро, Хедира (Дибала, 62), Пьянич (Бентанкур, 80), Матюиди, Коста, Манджукич (Бернардески, 66), Игуаин.
Удаление: Весино, 15.
Вячеслав Горбачев
Также читайте: "Интер" – "Ювентус" - 2:3 (обзор) | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|88
|2
|Наполи
|34
|84
|3
|Рома
|35
|70
|4
|Лацио
|34
|67
|5
|Интер Милан
|35
|66
|6
|Аталанта
|34
|55
|7
|Милан
|34
|54
|8
|Фиорентина
|34
|51
|9
|Сампдория
|34
|51
|10
|Торино
|34
|47
|11
|Дженоа
|34
|41
|12
|Болонья
|34
|39
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Кальяри
|34
|33
|15
|Удинезе
|34
|33
|16
|Кротоне
|34
|31
|17
|Кьево
|35
|31
|18
|СПАЛ
|34
|29
|19
|Хеллас Верона
|34
|25
|20
|Беневенто
|34
|17