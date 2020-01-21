Огненный дебют Холанда, 10 побед "Ливерпуля" и выздоровление "Барсы": главные итоги прошедших футбольных выходных

На выходных произошло много событий, которые, безусловно, стоят внимания. Мы подобрали все самое интересное на случай, если работа или чей-то день рождения оставили вас без футбола!

Холанд: дебют мечты и операция "разорвать Аугсбург". "Боруссия" горела баварцам 3:1, а Марко Ройс упражнялся в искусстве расточительства, когда Люсьен Фавр решил бросить в бой юного новичка. Через 20 минут Дортмунд уже праздновал камбэк – на табло светились комфортные 3:5. Эрлинг Холанд тремя первыми ударами в Бундеслиге забил 3 гола. Точно так Обамеянг, который 7 лет назад дебютировал с хет-трика "Аугсбургу" под тем же 17-м номером. Алькасер и Левандовски также отгружали этом сопернику по 3 при первой встрече – своеобразный обряд посвящения для форвардов. Насколько же Эрл крутой, каково у него голевое чутье, какова реализация... фантастика! Адаптация дортмундского поколения Z прошла мгновенно. "Боруссия" приложила кучу усилий для этого трансфера и пошла на уступки, но уже получает отдачу.

Вернер догнал Левандовски, "Лейпциг" на вершине Бундеслиги. Преследователи Иммобиле имеют меньшую дистанцию, но не складывают оружие. Роберт забил "Герте" только раз, а вот Тимо дважды огорчил "Унион" – теперь у обоих по 20 мячей. "Бавария" и "РБ Лейпциг" провели по одному мощному тайму, и этого хватило для побед. Подсобил им Гладбах – беззубое поражение "Боруссии" от "Шальке" позволило мюнхенцам подняться на второе место Бундеслиги, а "быкам" увеличить свое преимущество до 5 очков. Лидер чемпионата невероятно результативный – РБ 9 матчей подряд забивает 3+ гола.

У "Ливерпуля" очередные достижения, план Сульшера остается далеко от ЛЧ. Уле Гуннар был единственным, кто остановил мерсисайдцев в первом круге. Во втором повторить подвиг не удалось. "Манчестер Юнайтед" имел минимальные шансы, но без Рэшфорда был обречен. Тогда как соперник разыграл один из своих основных козырей, забив со стандарта. Клопп и Салах вычеркнули важные пункты из своих списков: немец впервые переиграл Сульшера, египтянин впервые забил МЮ. Алиссон оформил ассист и продолжил "сухую" серию до 7 матчей. "Ливерпуль" не проигрывает дома уже 1002 дня. Каждый следующий матч "скаузеров" интригует не итоговым результатом или турнирной ситуацией (+16 от "Сити"), а новыми рекордами. Еще 10 побед в оставшихся турах, и команда Клоппа – чемпион. Хотя, наверное, уже…

Сетьен вернул на "Камп Ноу" стиль, но без Месси никуда. Последователь Кройффа пришел в "Барселону" с четкой целью – найти клубную идентичность, которую "разрушил" предыдущий тренер. Кике за считанные дни объяснил футболистам основы своей философии. Было нетрудно, она у них в крови. Уже в дебютном матче "Барса" выдала 83% владения и набила более тысячи передач. "Гранада" даже не получала мяч, чтобы построить осмысленную атаку. Роскошный контроль, легкий выход из-под прессинга (но не в 100% случаев!), эффектные комбинации, "тики-така" – все как в старые-добрые времена. Вот только пока "тики-така" выглядит немного "стерильно". Этого, к слову, так не любит Пеп Гвардиола. За остроту до сих пор отвечает Лео Месси. В активе аргентинца единственный гол "Гранаде". Он забивает за "Барсу" под руководством уже 7 различных тренеров.

Роналду не теряет форму и отрывает "Ювентус" от "Интера". Туринцы "везут" конкуренту уже 4 очка – Антонио Конте дважды подряд упустил победу, а Маурицио Сарри в шоколаде благодаря главной звезде. Криштиану забил 11 из 16 последних голов "Юве" в Серии А. В воскресенье он оформил дубль в ворота "Пармы". Португалец – единственный игрок, который 14 сезонов подряд пробивает отметку в 15+ голов за чемпионат. Он все больше убеждает, что "старая синьора" сделала грамотную инвестицию. Итальянская пресса традиционно без ума и подбирает самые яркие эпитеты для Криша.

Иммобиле идет на "Золотую бутсу", "Лацио" не сбавляет обороты. 11 побед подряд в чемпионате – новый клубный рекорд "орлов". Абсолютно заслуженные результаты – только раз в течение этой серии они уступили сопернику по качеству созданных моментов (xG). Скептических взглядов с фразами "вот-вот посыплются" становится все меньше, по потерянным очкам римляне уже на втором месте. Иммобиле хет-триком разбил "Сампдорию" – у него 23 гола в 19 матчах Серии "А". В гонке за Golden Boot итальянец оторвался на 3 пункта. Чем черт не шутит – если "Лацио" продолжит выигрывать все, то, возможно, именно римские "орлы" будут бороться с "Юве" за чемпионство на финальном отрезке сезона!

Сенсационный герой "Реала" затмил нытье "Севильи". Мадридцы в центральном матче испанского уикенда одолели "Севилью" благодаря дублю Каземиро, который параллельно с голевыми свершениями не забыл на очень высоком уровне выполнить непосредственные обязанности опорника. Удивительно, что бразилец играет такую ​​важную роль в команде, но имеет одну из самых низких зарплат. И не завидует партнерам, не гордится собой, а просит трибуны "Сантьяго Бернабеу" аплодировать Йовичу (серб зарабатывает примерно в 7 раз больше, как утверждают некоторые источники) за голевой пас. Из расположения "Севильи" было слышно только обиженные крики, Лопетеги и Мончи говорили, что их осудили, отменив гол Люка де Йонга. Хотя арбитры грамотно разобрали эпизод – четко видно, как Гудель движется на Милитао с целью заблокировать и освободить партнера от опеки. Боссы андалусийцев еще должны быть счастливы, что рефери засчитал их второй гол, которому предшествовало попадание в руку.

Ahora dilo sin llorar. pic.twitter.com/71u3KuY6br — Spanish Correilla (@SCorreilla) January 18, 2020