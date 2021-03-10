Ограбили вратаря "Эвертона". У преступников был мачете

На дом голкипера "Эвертона" Робина Ольсена 6 марта было совершено нападение, сообщает Daily Mail.

В дом футболиста ворвались грабители и стали угрожать его семье. Кроме Робина в помещении находилась его супруга и дети. Преступники были вооружены мачете и ножом. Чтобы избежать трагедии, швед отдал им все драгоценности и дорогие часы. В инциденте никто не пострадал, хотя вратарь переживает за эмоциональное состояние семьи.

Полиция начала расследование, но пока не нашла преступников. "Эвертон", со своей стороны, окажет всестороннюю поддержку своему игроку и его близким. А многие клубы АПЛ думают над тем, чтобы предоставить своим футболистам телохранителей.

Это уже не первый случай преступления против представителей "ирисок". В феврале у наставника команды Карло Анчелотти воры вынесли из его дома сейф.

В нынешнем сезоне АПЛ Ольсен провел 5 матчей, в которых пропустил 8 мячей.