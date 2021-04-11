"Ограбление поезда": "Спартак" необычно анонсировал матч с "Локомотивом"

В официальном твиттере "Спартака" появился анонс предстоящего дерби с "Локомотивом".

"Красно-белые" использовали для этого обложку игры Red Dead Redemption 2, на которой изображен капитан команды Георгий Джикия в образе главного героя игры Артура Моргана.

"Спартак" - "Локомотив" 2. Ограбление поезда" - подписано фото.

Поединок между клубами начнется сегодня в 19:00 (мск).

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