Охота по-ярославски: игрок "Шинника" сбил мячом утку

Теги шинник ярославльтюмень

Охота по-ярославски: игрок "Шинника" сбил мячом утку

В рамках 32-го тура ФНЛ "Шинник" одержал минимальную победу над "Тюменью" со счётом 1:0.

Во время матча произошёл забавный инцидент - защитник ярославской команды Валерий Цховербов ударил мячом в воздух и сбил пролетающую над стадионом утку.

Сообщается, что птица жива. Ей потребовалось время, чтобы прийти в себя, но затем она спокойно продолжила свой путь.

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