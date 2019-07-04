Охрана президента Бразилии могла препятствовать работе системы VAR во время матча с Аргентиной

Теги бразилияаргентина

Охрана президента Бразилии могла препятствовать работе системы VAR во время матча с Аргентиной

Стало известно, что могло мешать работе системы VAR во время полуфинального матча Кубка Америки-2019 между сборными Бразилии и Аргентины (2:0).

Как сообщает Globo Esporte, связи главного арбитра встречи с видеоассистентами могла препятствовать охрана президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на игре.

Дело в том, что сотрудники безопасности, вероятнее всего, глушили сигнал на стадионе. Впрочем, это нормальная практика для работы охраны главы государства.

Напомним, что после матча капитан аргентинцев Лионель Месси жаловался на судейство. В частности, форвард недоумевал, почему судья не прибегал к помощи VAR в некоторых важных эпизодах.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Аякс" (2015-2019). | http://soccernews.ru  
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон приехал в клинику для прохождения обследования перед возвращением в "Ювентус"

Буффон приехал в клинику для прохождения обследования перед возвращением в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов