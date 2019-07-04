Охрана президента Бразилии могла препятствовать работе системы VAR во время матча с Аргентиной

Стало известно, что могло мешать работе системы VAR во время полуфинального матча Кубка Америки-2019 между сборными Бразилии и Аргентины (2:0).

Как сообщает Globo Esporte, связи главного арбитра встречи с видеоассистентами могла препятствовать охрана президента Бразилии Жаира Болсонару, который присутствовал на игре.

Дело в том, что сотрудники безопасности, вероятнее всего, глушили сигнал на стадионе. Впрочем, это нормальная практика для работы охраны главы государства.

Напомним, что после матча капитан аргентинцев Лионель Месси жаловался на судейство. В частности, форвард недоумевал, почему судья не прибегал к помощи VAR в некоторых важных эпизодах.

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