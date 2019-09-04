Окадзаки переходит в третий клуб за год
Форвард Синдзи Окадзаки в скором времени перейдет в "Уэску". Переговоры почти подошли к концу.
На данный момент футболист является свободным агентом.
Напомним, этим летом футболист перешел из "Лестера" в "Малагу", однако спустя месяц покинул клуб, не вписавшись в потолок зарплат клуба.
"Уэска" после 3 туров Ла Лиги занимает 6 место, имея в активе 6 баллов.
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|Команда
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|Атлетик Бильбао
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|Осасуна
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|5
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|Алавес
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|Барселона
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|Вильярреал
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|1
|16
|Гранада
|2
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|Валенсия
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