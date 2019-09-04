Окадзаки переходит в третий клуб за год

Форвард Синдзи Окадзаки в скором времени перейдет в "Уэску". Переговоры почти подошли к концу.

На данный момент футболист является свободным агентом.

Напомним, этим летом футболист перешел из "Лестера" в "Малагу", однако спустя месяц покинул клуб, не вписавшись в потолок зарплат клуба.

"Уэска" после 3 туров Ла Лиги занимает 6 место, имея в активе 6 баллов.

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