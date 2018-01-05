Окампос: "Марсель" стремится занять второе место в чемпионате Франции"

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Окампос: "Марсель" стремится занять второе место в чемпионате Франции"

Аргентинский полузащитник "Марселя" Лукас Окампос заявил, что его команда претендует на второе место в Лиге 1.

"Мы находимся недалеко от второго места и намерены его занять. Сейчас мы четвертые, это хорошо и плохо. "Марсель" всегда должен стремиться к самым высоким местам", - приводит слова Окампоса L'Equipe.

После 19 туров "Марсель" занимает четвертое место в чемпионате Франции и на три очка отстает от "Монако" и "Лиона", которые делят вторую-третью позиции.

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