Окампос набрал пять очков по системе "гол+пас" в последних трех матчах за "Марсель"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Марсель" на своем поле играет с "Гимарайншем".

В первой половине гол за марсельцев забил аргентинский полузащитник Лукас Окампос.

Стоит отметить, что в последних трех матчах 23-летний хавбек забил 4 мяча и отдал 1 голевой пас.

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