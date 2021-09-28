Окампос назвал Месси лучшим в истории о отметил его скромность

Теги лукас окампослионель месси

Окампос назвал Месси лучшим в истории о отметил его скромностьФото: инстаграм Окампоса/Автор неизвестен

Крайний полузащитник "Севильи" и сборной Аргентины Лукас Окампос поделился мнением о партнере по национальной команде Лионеле Месси.

"Лео – обычный парень. Он такой же, каким вы видите его перед камерами и на поле. Лео делает так, что ты чувствуешь – он один из нас. Несмотря на то, что Месси – лучший игрок всех времен, он спокоен, скромен и прост в общении.

Действительно сложно принять тот факт, что он больше не играет за "Барселону", и мы больше не можем играть друг против друга.

Мне кажется, что, играя против лучших, ты можешь извлечь лучшее из самого себя. Очень жаль, что Месси больше не играет в Ла Лиге", – сказал аргентинский футболист.

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