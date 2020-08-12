Окампос: "Встреча с "МЮ" станет для "Севильи" исторической"

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Окампос: "Встреча с "МЮ" станет для "Севильи" исторической"

Нападающий "Севиль" Лукас Окампос высказался по поводу победного матча 1/4 финала Лиги Европы с "Вулверхэмптоном" (1:0).

"Мы сделали то, что должны, хоть и мучаясь. Все футболисты выполнили свою работу, и мы победили.

Мой гол стал ключевым для сегодняшнего триумфа. Встреча со следующим соперником станет для нас историческим. Мы по-настоящему голодны", - цитирует Окампоса официальный сайт УЕФА.

В полуфинале Лиги Европы "Севилья" сыграет с "Манчестер Юнайтед". Встреча состоится 16 августа.

Не пропустите: "Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" и сыграет в полуфинале Лиги Европы| http://soccernews.ru

 
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