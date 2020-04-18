"Оказался не готов к скоростям РПЛ": Орлов оценил игру Шюррле в составе "Спартака"

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"Оказался не готов к скоростям РПЛ": Орлов оценил игру Шюррле в составе "Спартака"

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением о выступлениях полузащитника Андре Шюррле в составе московского "Спартака".

"Шюррле - по сути, вариант Маркизио. Безусловно, это футболисты с именем. Но в карете прошлого ехать нельзя. В спорте живут здесь и сейчас. Не могу сказать, что немец в "Спартаке" играл без желания. Да и опыта ему не занимать. Но интенсивности не хватало. Приглашение Шюррле - это не очень удачный опыт, потерянные деньги. Он просто не потянул по игровым качествам. Ну что тут ещё рассуждать? Его футбольный пик уже пройден. Спорт - жестокая штука. Ты играешь, пока есть силы, пока организм позволяет.

Приглашение Шюррле - пиар? Всё-таки на первом месте должен стоять результат. Хороший пиар - это приглашение Промеса, который стал ключевым футболистом. На Шюррле рассчитывали, создали такой ажиотаж, подняли шумиху... А король оказался голый. От него ждали гораздо большего. Не потянул, не смог. По спортивным показателям не подошёл "Спартаку". Таков нынешний уровень его мастерства. Да, голова у него на поле думает. Но ноги не поспевают. Оказался не готов к скоростям РПЛ", - сказал Орлов.

"Спартак" арендовал Шюррле прошлым летом. В активе футболиста в текущем сезоне 2 гола и 4 ассиста в 18 матчах.

Накануне гендиректор столичного клуба Томас Цорн объявил, что немец покинет команду летом и вернётся в дортмундскую "Боруссию".

Не пропустите: Тихонов подвёл итоги выступлений Шюррле за "Спартак". | http://soccernews.ru
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Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

Bild: Шюррле больше не сыграет за "Спартак"

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