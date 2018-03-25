Оклад Роналду в "Реале" вырастет на семь миллионов евро

Мадридский "Реал" принял решение увеличить оклад своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду, информирует sport.es.

Так, по сведениям издания, заработная плата 33-летнего нападающего в новом сезоне вырастет на семь миллионов евро и будет равняться 30-ти миллионам евро за сезон. При этом сам португалец хочет, чтобы его оклад равнялся больше 40 миллионов евро за сезон, которые получает в каталонской "Барселоне" самый высокооплачиваемый игрок планеты Лионель Месси.

Напомним, Роналду заплатит 15 миллионов евро штрафа. | soccernews.ru