Окно в Европу: стоит ли Чалову покидать родной ЦСКА ради нового вызова

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Окно в Европу: стоит ли Чалову покидать родной ЦСКА ради нового вызова

На днях российская пресса буквально обрушилась слухами о возможном переходе Фёдора Чалова в английский "Уотфорд", а цена трансфера оценивалась в пять миллионов евро. И вот, когда футбольная общественность лишь бросилась обсуждать увиденное, начали появляться громкие заголовки об интересе к игроку и со стороны французской "Ниццы", готовой выложить гораздо большую сумму для того, чтобы подписать 20-летнего россиянина. Конечно оба предложения вряд ли устроят руководство москвичей финансово, а если брать во внимание важность персоны Чалова в построениях Виктора Гончаренко, то в переезд россиянина в Европу не верится и вовсе. Однако так ли это плохо для футболиста, которому только двадцать и карьера Фёдора лишь берёт свой старт, причём делает это на мажорной ноте?

Зачем Чалов "Уотфорду"? 

Наставник "шершней" Хави Грасия известен российскому болельщику в качестве тренера казанского "Рубина", причём карьера испанца в Казани откровенно не задалась. Однако неоднозначная репутация, ещё несколько подпорченная в России, совершенно не мешает ему неплохо руководить середняком АПЛ. "Уотфорд" занимает достаточно высокую седьмую строчку таблицы, находясь лишь в двух очках от зоны еврокубков. Конечно сохранить такой темп к концу чемпионата видится невероятно сложной задачей, но и в дебюте кампании в испанца верили немногие, а Грасия, в свою очередь, за недолгое время смог выстроить вполне неплохой коллектив, способный бороться за место в еврокубках.

Если же касаться тактических построений англичан, то здесь всё также достаточно неоднозначно. Грасия любит менять игровые схемы, зачастую делая это даже по ходу поединка. Но в качестве основных наставник всё-таки использует расстановки с двумя нападающими 4-2-2-2 и 4-4-2. Форвардами команды чаще всего выступают кто-то из тройки Исаак - Дини - Грей, результативность которых даже ниже, чем у полузащитника "шершней" Роберто Перейры и данный факт уже свидетельствует о некотором дисбалансе в игре подопечных Грасии. Но вот в то, что Чалов, перейдя в Премьер-лигу, сможет забивать пачками также вериться с большим трудом. Здесь ощутимо влияет и молодость Фёдора, да и сам жёсткий и динамичный стиль АПЛ может стать для россиянина совершенно неприемлемым. 

Конечно хочется увидеть в Премьер-лиге очередного соотечественника, но другие наши футболисты уезжали из России уже признанными звёздами в зрелом возрасте, а Чалов пока лишь звёздочка, сверкнувшая совсем недавно. И всё это невольно наводит на мысль о том, а стоит ли вообще менять российский гранд, регулярно играющий в Лиге Чемпионов на английский середняк, выступление которого достаточно нестабильно и к тому же потребует адаптации к жизни на "туманном Альбионе". 

Вариант с "Ниццей" также неинтересен?

"Ницца" под руководством легенды Патрика Виейра пока совершенно не блещет - 10 место в чемпионате и наличие огромных проблем как в обороне, так и по части созидания. Здесь интерес к Чалову объясняется ужасной результативностью команды - всего восемь голов в одиннадцати турах чемпионата. Главная ударная сила "гимнастов" Марио Балотелли практически не играет в текущем сезоне по причине либо дисциплинарных санкций, наложенных на итальянца руководством клуба, либо травм, раз за разом подстерегающим "Супер Марио".

Поработать в тесном контакте с известным в прошлом футболистом, пришедшем на тренерский мостик, для Фёдора, конечно, здорово, но с точки зрения целесообразности данный трансфер также вызывает к себе большие вопросы. Да и Балотелли скоро вернётся в основу и вряд ли позволит молодому россиянину проявить себя во Франции, где уже играет другой перспективный "армеец" Александр Головин и его опыт пока успешным никак не назовёшь.

На Родине тебе всегда рады!

Да, продолжить радовать "армейских" болельщиков - это, пожалуй, лучший вариант для Фёдора. Гончаренко продолжает доверять перспективному нападающему, а тот, в свою очередь, оправдывает доверие наставника, на данный момент являясь лучшим бомбардиром РПЛ с восемью голами в своём активе. Атмосфера в стане москвичей также располагает к дальнейшему развитию: у Чалова не возникает никаких трудностей в общении с партнёрами и тренерским штабом, что очень важно для результативности форварда.

Но, наверное, самый весомый аргумент в пользу того, чтобы остаться в Столице заключается в том, что пока Фёдор всё-таки не перерос уровень РПЛ, но игрок, обладающий таким талантов, который есть у Чалова, вполне может сделать это через пару сезонов и вот только тогда ему стоит думать о переезде. Да и в списке претендентов на россиянина мы рассчитываем увидеть клубы посолиднее, но здесь всё будет зависеть от самого Фёдора.

Илья Панаев | soccernews.ru

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