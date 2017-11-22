Око за око, зуб за зуб: "Ювентус" готовится к битве с "Барселоной"

"Ювентус" – "Барселона"

Стадион: "Ювентус" (Турин)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Милорад Мажич (Сербия)

Значительно уступающая в красках программа второго игрового дня пятого тура группового раунда Лиги чемпионов тем не менее будет представлена центральным матчем уик-энда, в рамках которого "Ювентус" в родных стенах примет "Барселону". Это противостояние итальянского и каталонского грандов станет уже пятым за последние чуть более семи месяцев. Ведь, помимо двух четвертьфинальных матчей в прошлом сезоне и игры первого круга, команды также сходились летом в рамках предсезонной подготовки на статусном турнире именуемым Международным Кубком Чемпионов. Тогда еще с Неймаром в составе "блаугранас" одержали победу со счетом 2:1. Кстати, тот поединок стал первым для Эрнесто Вальверде во главе "Барсы".

Сейчас же история совсем другая. Вот только остался неизменным тот факт, что одна команда желает отомстить другой. На этот раз речь идет о "Ювентусе", который на данный момент больше всего на свете желает закрыть разгромное поражение в первом круге, как ровно к этому стремилась сама "Барселона" два месяца назад, закрывая фиаско прошлого еврокубкового сезона.

Обе команды потеряли очки в четвертом туре. Подопечные Вальверде не смогли забить "Олимпиакосу" в Греции, в то время, как ребята Массимилиано Аллегри заключили мир с лиссабонским "Спортингом". Поэтому позиции сохранились прежними, вот только "блаугранас" для того, чтобы выиграть группу достаточно будет набрать одно очко, а "старой синьоре" для бронирования путевки в плей-офф необходимо только побеждать.

В отличие от "Барселоны", которая сейчас на ходу, "Ювентус" испытывает немалые трудности в своем национальном первенстве. Проигрыш от "Сампдории" в воскресенье – лишнее тому подтверждение. С другой стороны, туринцы должны подойти к схватке, как никогда мотивированными. К тому же, "зебры" не имеют таких кадровых проблем, как каталонцы, которые по причине травмы не рассчитывают на целый ряд исполнителей в лице Маскерано, Серхи Роберто, Андре Гомеша, Дембеле, Рафиньи и Турана.

Интересные факты противостояния "Ювентуса" и "Барселоны":

Последняя встреча "Ювентуса" и "Барселоны" в Италии завершилась разгромом каталонцев – 3:0. Тогда голом отличился Джорджо Кьеллини, а дубль на свой счет записал Пауло Дибала.

Благодаря победе в первом круге "Барса" вышла вперед по количеству побед в очных противостояниях с туринским клубом (6 против 5).

"Старая синьора" проиграла лишь в двух поединках из последних 19 в рамках Лиги чемпионов.

С тех пор, как "блаугранас" вылетели от "Юве" в прошлом году на стадии четвертьфинала, Месси и Ко так и не проигрывали в еврокубках.

Ориентировочные составы на игру:

Ювентус: Буффон, Де Шильо, Барцальи, Кьеллини, Алекс Сандро, Матюиди, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Дуглас Коста, Игуаин

Барселона: тер Штеген, Семеду, Пике, Умтити, Жорди Альба, Паулиньо, Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес, Пако Алькасер

Прогноз на матч "Ювентус" – "Барселона":

И если в первом матче явным фаворитом была "Барселона", то в ответном поединке его нет. Если честно, самым вероятным исходом видится ничья, но букмекеры так не считают, о чем свидетельствует коэффициент 3.3.

Все же с небольшим перевесом специалисты склоняются в пользу каталонцев – 2.5. В то время, как выигрыш "Юве" в среднем оценивается в 3.0.

Богдан Архипенко

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