Окоча назвал самого сильного игрока АПЛ

Теги кевин де брюйнеманчестер сити

Окоча назвал самого сильного игрока АПЛИзвестный в прошлом нигерийский футболист Джей-Джей Окоча назвал самого сильного игрока английской Премьер-Лиги.

"В настоящий момент меня больше всего поражает Кевин Де Брюйне из-за его понимания игры и бескорыстия. Я думаю, что он является одной из причин, по которым "Манчестер Сити" с легкостью обыгрывает своих соперников", - цитирует бывшего футболиста Squawka.

Напомним, Де Брюйне высказался о шансах "Манчестер Сити" завершить сезон непобежденным. | soccernews.ru

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