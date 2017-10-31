Окоча назвал самого сильного игрока АПЛ

Известный в прошлом нигерийский футболист Джей-Джей Окоча назвал самого сильного игрока английской Премьер-Лиги.

"В настоящий момент меня больше всего поражает Кевин Де Брюйне из-за его понимания игры и бескорыстия. Я думаю, что он является одной из причин, по которым "Манчестер Сити" с легкостью обыгрывает своих соперников", - цитирует бывшего футболиста Squawka.

Напомним, Де Брюйне высказался о шансах "Манчестер Сити" завершить сезон непобежденным. | soccernews.ru