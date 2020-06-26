Около двух тысяч фанатов "Ливерпуля" отпраздновали чемпионство возле "Энфилда", несмотря на пандемию коронавируса

Болельщики "Ливерпуля" отказались соблюдать режим самоизоляции после того, как "красные" официально стали победителями АПЛ.

Напомним, что для мерсисайдцев этот чемпионский титул стал первым за 30 лет.

Фанаты, несмотря на пандемию коронавируса и соответствующие ограничения, собрались возле "Энфилда", чтобы отпраздновать долгожданный трофей. Всего к стадиону пришло около двух тысяч человек.

Болельщики пели клубный гимн You’ll Never Walk Alone, танцевали, использовали пиротехнику, размахивали флагами.

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