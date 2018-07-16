Около тысячи фанатов "Ювентуса" уже ждут Роналду для прохождения медосмотра в клубе

Теги ювентускриштиану роналду

Около тысячи фанатов "Ювентуса" уже ждут Роналду для прохождения медосмотра в клубеОколо тысячи фанатов туринского "Ювентуса" с самого уже ждут новоиспеченного форварда команды Криштиану Роналду для прохождения медосмотра в клубе.

Так, по сведениям сайта известного итальянского журналиста поклонники "старой синьоры" и лично 33-летнего португальца начали собираться вокруг клиники "J Medical", куда в течение ближайших нескольких часов должен прибыть пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Напомним, президент "Наполи" высказался о несостоявшемся переходе Роналду в его клуб. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

ЦСКА согласовал уход Головина в другой клуб

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов