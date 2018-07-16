Около тысячи фанатов "Ювентуса" уже ждут Роналду для прохождения медосмотра в клубе

Около тысячи фанатов туринского "Ювентуса" с самого уже ждут новоиспеченного форварда команды Криштиану Роналду для прохождения медосмотра в клубе.

Так, по сведениям сайта известного итальянского журналиста поклонники "старой синьоры" и лично 33-летнего португальца начали собираться вокруг клиники "J Medical", куда в течение ближайших нескольких часов должен прибыть пятикратный обладатель "Золотого мяча".

Напомним, президент "Наполи" высказался о несостоявшемся переходе Роналду в его клуб. | soccernews.ru