Окончательное решение по формату Евро-2020 будет принято в марте
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, когда станет известен окончательный формат проведения континентального первенства.
"У нас есть официальная позиция УЕФА о том, что будут рассматриваться три глобальных сценария проведения Евро; мы к этому готовимся. Сценарии вполне очевидны. Это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме, на что мы очень надеемся. Рассмотрение этих сценариев станет предметом обсуждения с УЕФА с участием нас и города во время круглого стола. Один уже прошёл, следующий намечен на начало декабря, в конце этой недели. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта", - сообщил Сорокин.
Напомним, что Чемпионат Европы запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. С составом участников можно ознакомиться здесь.
Если пандемия не внесёт свои коррективы, то турнир пройдёт в 12 европейских городах.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
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|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
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|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1