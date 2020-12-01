Окончательное решение по формату Евро-2020 будет принято в марте

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, когда станет известен окончательный формат проведения континентального первенства.

"У нас есть официальная позиция УЕФА о том, что будут рассматриваться три глобальных сценария проведения Евро; мы к этому готовимся. Сценарии вполне очевидны. Это диапазон от отсутствия зрителей до проведения турнира в полноформатном режиме, на что мы очень надеемся. Рассмотрение этих сценариев станет предметом обсуждения с УЕФА с участием нас и города во время круглого стола. Один уже прошёл, следующий намечен на начало декабря, в конце этой недели. Окончательное решение по формату УЕФА примет в начале марта", - сообщил Сорокин.

Напомним, что Чемпионат Европы запланирован на период с 11 июня по 11 июля 2021 года. С составом участников можно ознакомиться здесь.

Если пандемия не внесёт свои коррективы, то турнир пройдёт в 12 европейских городах.

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