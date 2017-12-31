Окоронкво предостерег Смолова от переезда в АПЛ

Известный в прошлом нигерийский футболист Айзик Окоронкво, выступавший в России за "Аланию", "Москву" и "Ростов" предостерег форварда "Краснодара" Федора Смолова от переезда в английскую Премьер-Лигу.

"Слышал, что к Федору Смолову проявляет интерес "Вест Хэм", но я бы посоветовал бы хорошо подумать. На мой взгляд, лучшим игрокам РФПЛ стоит уезжать только в ведущие клубы Англии, в остальных - велик риск провалиться. Для них каждый матч - как финал, а неподготовленный к местным реалиям футболист может с этим не справиться", - цитирует бывшего футболиста Sportbox.

Напомним, "Краснодар" интересуется Дзюбой. | soccernews.ru