Окоронкво советует Мусе вернуться в ЦСКА

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Окоронкво советует Мусе вернуться в ЦСКА

Известный в прошлом нигерийский футболист Айзик Окоронкво посоветовал своему соотечественнику нападающему "Лестера" Ахмеду Мусе рассмотреть вариант с возвращением в Россию.

"Пытался убедить Мусу, что возвращение в Россию стало бы правильным шагом. В "Лестере" он сидит на скамейке, совсем растерял игровой тонус. Перед Чемпионатом Мира ему нужна команда, которую он хорошо знает, а уже после турнира можно будет думать и о других вариантах. Тем более ЦСКА и самому сейчас очень нужен центральный нападающий. Почему у Мусы не получается в Англии? Думаю, он выбрал не ту команду. "Лестер" нельзя отнести к топ-клубам - его удел бороться за выживание. В такой ситуации новичку очень сложно вписаться в коллектив, так как результат нужен здесь и сейчас. В Англии иностранцу нужно месяцев шесть, чтобы адаптироваться, но ждать никто не станет. В топ-клубе же есть такая возможность благодаря более внушительной обойме" - сказал бывший защитник "Алании", "Москвы" и "Ростова".

В этом сезоне 25-летний Муса сыграл за "Лестер" всего 1 матч, в котором забил 1 гол.

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