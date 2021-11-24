Окружение Дембеле уверенно в продлении контракта с "Барселоной"

Фото: инстаграм Дембеле/Автор неизвестен

Ситуация с продлением контракта французского вингера Усмана Дембеле с "Барселоной" остается несколько неопределенной.

Как сообщает инсайдер Маттео Моретто, окружение Дембеле считает, что он продлит контракт с каталонским клуб даже несмотря на то, что его агент, Мусса Сиссоко, не торопится и ждет предложений из АПЛ.

Вчера Хави дал понять, что француз - ключевой игрок и должен продолжать играть.

По информации источника, "Барса" сохраняет оптимизм в этом вопросе.

Напомним, что нынешнее соглашение француза с сине-гранатовыми истекает в конце этого сезона.

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