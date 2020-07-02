Окружение Гризманна недовольно Сетьеном и Месси

Положение нападающего Антуана Гризманна в "Барселоне" вызывает возмущение у его окружения, информирует Le Parisien.

Во-первых, близкие футболиста недовольны главным тренером команды Кике Сетьеном, который резко сократил игровое время француза.

Во-вторых, окружение форварда считает, что каталонский клуб проявляет недостаточно уважения к сформировавшейся звезде.

В-третьих, есть вопросы к капитану "Барсы" Лионелю Месси, который до сих пор не интегрировал Гризманна в обсуждение своих планов и будущего команды. Из-за этого им сложно эффективно взаимодействовать на поле.

29-летний игрок присоединился к "сине-гранатовым" прошлым летом за 120 миллионов евро, в его активе 14 голов и 4 ассиста в 43 матчах.

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