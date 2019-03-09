Окружение Гвардиолы отреагировало на слухи о переговорах тренера с "Ювентусом"

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола может возглавить "Ювентус".

Как сообщает Standard, окружение наставника "Манчестер Сити" заявляет, что испанец счастлив в Англии и категорически отрицают наличие переговоров с "Ювентусом".

Напомним, что "Ювентус" летом, скорее всего, покинет Массимилиано Аллегри и клуб занимается поиском нового наставника.

Гвардиола возглавил "горожан" в 2016 году. Под его руководством клуб выиграл четыре трофея, в том числе и АПЛ.

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