Окружение Гвардиолы отреагировало на слухи о переговорах тренера с "Ювентусом"
Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола может возглавить "Ювентус".
Как сообщает Standard, окружение наставника "Манчестер Сити" заявляет, что испанец счастлив в Англии и категорически отрицают наличие переговоров с "Ювентусом".
Напомним, что "Ювентус" летом, скорее всего, покинет Массимилиано Аллегри и клуб занимается поиском нового наставника.
Гвардиола возглавил "горожан" в 2016 году. Под его руководством клуб выиграл четыре трофея, в том числе и АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|29
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|29
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14