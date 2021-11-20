Окружение Марадоны обвинили в торговле людьми
Фото твиттер "Наполи"
Кубинка Мавис Альварес дала свидетельские показания против окружения легендарного футболиста Диего Марадоны.
По информации Olé, девушка обвинила людей, близких к умершему аргентинцу, в торговле людьми для эксплуатации, в том числе сексуальной.
Альварес около трех часов рассказывала представителям Министерства юстиции и прав человека Аргентины о событиях 2001 года.
Ранее она выступила с обвинениями в адрес самого Марадоны, который жестоко с ней обращался.
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