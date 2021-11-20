Окружение Марадоны обвинили в торговле людьми

Теги диего марадонааргентина

Окружение Марадоны обвинили в торговле людьми

Фото твиттер "Наполи"

Кубинка Мавис Альварес дала свидетельские показания против окружения легендарного футболиста Диего Марадоны.

По информации Olé, девушка обвинила людей, близких к умершему аргентинцу, в торговле людьми для эксплуатации, в том числе сексуальной.

Альварес около трех часов рассказывала представителям Министерства юстиции и прав человека Аргентины о событиях 2001 года.

Ранее она выступила с обвинениями в адрес самого Марадоны, который жестоко с ней обращался.

Не пропустите: Адвокат Марадоны назвал причины смерти легендарного аргентинца. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России

Дзюба поднялся на третье место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов СССР и России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов