Окружение Мбаппе отрицает подписание контракта с "Реалом"

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Окружение Мбаппе отрицает подписание контракта с "Реалом"

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе пока не подписывал контракт с мадридским "Реалом", сообщает Canal+.

По сведениям источника, окружение футболиста опровергло информацию о том, что Мбаппе согласовал контракт с королевским клубом с зарплатой 50 миллионов евро в год. 

Ранее сообщалось, что Мбаппе намерен принять решение после того, как ПСЖ и "Реал" сыграют оба матча между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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