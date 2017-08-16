Окружение Мбаппе поставило ультиматум "Монако"

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Окружение Мбаппе поставило ультиматум "Монако"Окружение форварда "Монако" Килиана Мбаппе поставило ультиматум монегаскам, информирует Canal +.

По сведениям источника, представители 18-летнего нападающего предложили клубу два варианта развития событий - либо чемпион Франции предлагает игроку новый улучшенный контракт, либо футболист будет требовать своего трансфера в ПСЖ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что окружение Мбаппе сделало предложение "Реалу". | soccernews.ru

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4 Марсель 2 6
5 Сент-Этьен 2 6
6 Бордо 2 4
7 Анжер 2 4
8 Труа 2 4
9 Тулуза 2 3
10 Лилль 2 3
11 Монпелье 2 3
12 Генгам 2 3
13 Страсбур 2 3
14 Ренн 2 1
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16 ФК Кан 2 0
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18 Нант 2 0
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20 Дижон 2 0
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