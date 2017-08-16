Окружение Мбаппе поставило ультиматум "Монако"

Окружение форварда "Монако" Килиана Мбаппе поставило ультиматум монегаскам, информирует Canal +.

По сведениям источника, представители 18-летнего нападающего предложили клубу два варианта развития событий - либо чемпион Франции предлагает игроку новый улучшенный контракт, либо футболист будет требовать своего трансфера в ПСЖ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что окружение Мбаппе сделало предложение "Реалу". | soccernews.ru