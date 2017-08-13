Окружение Мбаппе поставило условие "Реалу"

Теги килиан мбаппемонакореал мадрид

Окружение Мбаппе поставило условие "Реалу"Трансферная сага с возможным уходом Килиана Мбаппе из "Монако" все еще не подошла к своему концу, информирует испанская пресса.

Сообщается, что на днях окружение 18-летнего нападающего монегасков связалось с мадридским "Реалом", чтобы обсудить возможный переход перспективного француза в стан королевского клуба. Так, представители футболиста сообщили "сливочным", что Мбаппе будет готов перебраться в столицу Испании при условии, что он сразу же войдет в число трех самых высокооплачиваемых игроков в новой команде.

В настоящее время француз ожидает ответ от "Реала".

Напомним, сегодняшний матч против "Дижона" Мбаппе может начать на "скамейке" запасных. | soccernews.ru

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