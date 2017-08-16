Окружение Мбаппе сделало предложение "Реалу"

Окружение форварда "Монако" Килиана Мбаппе обратилось с предложением к мадридскому "Реалу" приобрести 18-летнего нападающего монегасков.

Как информирует испанская пресса, срыв переговоров с ПСЖ вынудил представителей перспективного француза искать другие варианты для продолжения карьеры своего клиента. И первым на горизонте, как и полагается, оказался королевский клуб. Ожидается, что возможный трансфер Мбаппе может обойтись "сливочным" в 150 миллионов евро: 120 миллионов - разовым платежем и еще 30 миллионов - в виде различных бонусов.

Напомним, ПСЖ не сможет купить Мбаппе. | soccernews.ru