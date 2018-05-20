Окружение Месси опровергло контакт аргентинца с Гризманном

Окружение ведущего бомбардира каталонской "Барселоны" Лионеля Месси опровергло контакт аргентинца с форвардом мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, представители пятикратного обладателя "Золотого мяча" опровергли информацию о том, что он звонил 27-летнему нападающему "матрасников", чтобы убедить его перебраться на "Камп Ноу". Сам Месси возмущен появлением такого рода слухов.

Напомним, издание AS сообщило, что Месси убедил Гризманна перейти в "Барселону". | soccernews.ru