Окружение Неймара: "Он никогда не был счастлив в ПСЖ"
Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть клуб в текущее межсезонье.
"Он никогда не был счастлив в ПСЖ. Он все время сравнивал ПСЖ с "Барселоной", - заявил человек из окружения бразильца.
Также говорится, что Неймар считает ПСЖ маленьким клубом, который хочет выглядеть большим. Кроме того, игрок хотел вернуться в "Барселону" еще после первого сезона во Франции.
Как сообщает Diario Sport, сейчас Неймар сделал запрос на свой трансфер и улетел в Бразилию.
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|38
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|3
|Реал Мадрид
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|68
|4
|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
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|6
|Севилья
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
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|Алавес
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|50
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|Эйбар
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|Леганес
|38
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|Вильярреал
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|38
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|17
|Сельта Виго
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