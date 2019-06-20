Окружение Неймара: "Он никогда не был счастлив в ПСЖ"

Нападающий ПСЖ Неймар хочет покинуть клуб в текущее межсезонье.

"Он никогда не был счастлив в ПСЖ. Он все время сравнивал ПСЖ с "Барселоной", - заявил человек из окружения бразильца.

Также говорится, что Неймар считает ПСЖ маленьким клубом, который хочет выглядеть большим. Кроме того, игрок хотел вернуться в "Барселону" еще после первого сезона во Франции.

Как сообщает Diario Sport, сейчас Неймар сделал запрос на свой трансфер и улетел в Бразилию.

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